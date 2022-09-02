Uşak haberleri! Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı Güncel Haberler Uşak haberi: Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen eve baskın yaptı. İkametteki aramalarda 8 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 16 sentetik hap ve bir hassas terazi ele geçirildi. Adreste bulunan Z.D. ve M.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.D. tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güncel Kaynak: AA / Berkan Çetin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Uşak Güncel Haberler

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