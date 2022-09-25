Uşak haberleri: Uşak'ta domuz avında vücuduna saçma isabet eden genç öldü Güncel Haberler Edinilen Uşak gelişmesine göre Uşak'ın Banaz ilçesinde domuz avlarken vücuduna isabet eden av tüfeği saçmalarıyla yaralanan 22 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Uşak'ın Banaz ilçesinde domuz avlarken vücuduna isabet eden av tüfeği saçmalarıyla yaralanan 22 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, aralarında babası K.D'nin de olduğu 7 kişiyle domuz avlamak için Paşacık köyündeki Yayla mevkiine giden Serkan D. (22), henüz tespit edilemeyen bir tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Serkan D, kaldırıldığı Banaz Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Serkan D'nin birlikte ava çıktığı R.Ç, B.Ç, N.E, S.A, K.D, C.A. ve babası K.D, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Orhan Sunal Jandarma Banaz Uşak Güncel Haberler

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