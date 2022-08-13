Uşak haberleri | Uşak'ta 3 milyon kaçak sigara ele geçirildi Uşak haberi: Uşak'ta bir tırda 3 milyon kaçak sigara ele geçirildi. Uşak'ta bir tırda 3 milyon kaçak sigara ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine kent girişindeki uygulama noktasında bir tırı durdurdu. Tırın dorse kısmında yapılan aramada kolilerin içerisinde 3 milyon sigara ele geçirildi. Tır sürücüsü gözaltına alındı. Güncel AA / Berkan Çetin Emniyet Müdürlüğü Uşak Güncel Haberler

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