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Uşak haberleri | Uşak'ta 3 milyon kaçak sigara ele geçirildi

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Uşak haberleri | Uşak'ta 3 milyon kaçak sigara ele geçirildi

Uşak haberi: Uşak'ta bir tırda 3 milyon kaçak sigara ele geçirildi.

Uşak'ta bir tırda 3 milyon kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine kent girişindeki uygulama noktasında bir tırı durdurdu.

Tırın dorse kısmında yapılan aramada kolilerin içerisinde 3 milyon sigara ele geçirildi.

Tır sürücüsü gözaltına alındı.

AA / Berkan Çetin - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Uşak Güncel Haberler

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