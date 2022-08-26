Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, ziyaretlerde bulundu Güncel Haberler Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Uşak'ta ziyaretlerde bulundu. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Uşak'ta ziyaretlerde bulundu. Uşak Valisi Turan Ergün'ü makamında ziyaret eden Yavuz, burada Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Daha sonra Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'a ziyarette bulunan Yavuz, ardından AK Parti Uşak İl Başkanlığı binasında gerçekleştirilen İl Yürütme Kurulu Toplantısı'na katıldı. Toplantı basına kapalı gerçekleştirildi. Yavuz'a ziyaretlerinde AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş de eşlik etti. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Çalık Özgül Özkan Yavuz AK Parti Uşak Güncel Haberler

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