Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, ziyaretlerde bulundu

Güncel Haberler

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Uşak'ta ziyaretlerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Uşak'ta ziyaretlerde bulundu.

Uşak Valisi Turan Ergün'ü makamında ziyaret eden Yavuz, burada Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Daha sonra Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'a ziyarette bulunan Yavuz, ardından AK Parti Uşak İl Başkanlığı binasında gerçekleştirilen İl Yürütme Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.

Yavuz'a ziyaretlerinde AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş de eşlik etti.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel

Özgül Özkan Yavuz AK Parti Uşak Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title