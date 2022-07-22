Uşak haberi! Uşak'ta uyuşturucu haplarla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı Uşak habere göre Uşak'ta uyuşturucu haplarla yakalanan biri kadın 3 şüpheli gözaltına alındı. Uşak'ta uyuşturucu haplarla yakalanan biri kadın 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine takibe aldıkları minibüsü kent girişinde durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan minibüsteki 3 kişi, kovalamaca sonucu Karaağaç Mahallesi'nde yakalandı. Minibüste yapılan aramada, 1490 ekstazi ile 4 bin 858 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin liraya da el kondu. Minibüsteki, biri kadın 3 şüpheli gözaltına alındı. AA / Mehmet Çalık - Güncel Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Uşak Güncel Haberler

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