Son dakika gündem: Trafik kazasında 5 kişi yaralandı Güncel Haberler Son dakika haberlerine göre Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. K.D. yönetimindeki 64 ABY 911 plakalı otomobil, Kılcan köyü yakınlarında, karşı yönden gelen Y.E. idaresindeki 64 AAP 037 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler ve otomobillerdeki 3 kişi ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Çalık Uşak Güncel Haberler Son Dakika

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