Uşak haberi | Uşak'ta patoz makinesine başı sıkışan kadın ağır yaralandı Güncel Haberler Uşak gündem haberi... Uşak'ın Ulubey ilçesinde, başını patoz makinesine kaptıran kadın ağır yaralandı. Uşak'ın Ulubey ilçesinde, başını patoz makinesine kaptıran kadın ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, Köseler köyünde tarlada çalışan Ü.K. (56) başını patoz makinesine kaptırdı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Çalık Ulubey Uşak Güncel Haberler

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