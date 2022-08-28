Uşak haberi | Uşak'ta otomobilin çarptığı yaya öldü Güncel Haberler Uşak haber... Uşak'ta bir kişi, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Uşak'ta bir kişi, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Uşak- İzmir karayolu Dörtyol Kavşağı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan İrfan Kanal'a (72) A.D. yönetimindeki 42 ADC 815 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kanal, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü A.D. polis ekiplerince gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Çalık İzmir Uşak Güncel Haberler

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