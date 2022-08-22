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Uşak haberi! UŞAK'TA İPLİK FABRİKASINDA YANGIN

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Edinilen Uşak haberine göre Uşak'ta yangın çıkan iplik fabrikasına gelerek, yetkililerden bilgi alan Vali Turan Ergün, "Sabah saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'mize Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikada yangın ihbarı geldi.

Uşak'ta yangın çıkan iplik fabrikasına gelerek, yetkililerden bilgi alan Vali Turan Ergün, "Sabah saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'mize Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikada yangın ihbarı geldi. Uşak ve ilçe belediyelerinin itfaiye müdürlükleri, orman işletme müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etmektedir. Buradaki iplik ve ham madde yangına elverişli olduğu için alevler, kısa sürede büyüyebiliyor. Yangının openet kısmında çıktığı söyleniyor ancak sebepleri daha sonra itfaiye ekiplerince belirlenecektir. Şu anda öncelikli amacımız, yangını söndürmek. Herhangi bir can kaybımız bulunmamaktadır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Turan Ergün Uşak Güncel Haberler

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