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Bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

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Uşak'ta bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Uşak'ta bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

E.K. (34) yönetimindeki 64 ACE 175 plakalı otomobil, Osmanlı Köprülü Kavşağı girişinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

Sürücü araçta sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Berkan Çetin - Güncel

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