Uşak haberi! Uşak'ta 10 milyon 220 bin makaron ele geçirildi
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Uşak haberi: Uşak'ta düzenlenen iki operasyonda 10 milyon 220 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Uşak'ta düzenlenen iki operasyonda 10 milyon 220 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara- Uşak kara yolunda şüpheli bir tırı durdurdu.
Yapılan aramada, 10 milyon boş makaron bulundu.
Yine kent girişinde durdurulan bir şehirler arası yolcu otobüsünün bagajında tütünle doldurulmuş 220 bin makaron ele geçirildi.
2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel