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Uşak haber: Uşak'ta sahte parayla yakalanan kişi tutuklandı

Uşak haber: Uşak'ta sahte parayla yakalanan kişi tutuklandı

Uşak gündem haberi | Uşak'ta bulundukları otomobilde sahte parayla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

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Uşak'ta bulundukları otomobilde sahte parayla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine kent merkezinde bir otomobili durdurdu.

Yapılan aramada, 50'lik ve 100'lük banknotlar halinde bir miktar sahte para bulundu.

Araçtaki D.K. ve E.İ. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan D.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. E.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Mehmet Çalık - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Uşak Güncel Haberler

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