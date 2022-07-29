Uşak haber: Uşak'ta sahte parayla yakalanan kişi tutuklandı Uşak gündem haberi | Uşak'ta bulundukları otomobilde sahte parayla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Uşak'ta bulundukları otomobilde sahte parayla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine kent merkezinde bir otomobili durdurdu. Yapılan aramada, 50'lik ve 100'lük banknotlar halinde bir miktar sahte para bulundu. Araçtaki D.K. ve E.İ. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan D.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. E.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güncel AA / Mehmet Çalık Emniyet Müdürlüğü Uşak Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Uşak haber: Uşak'ta sahte parayla yakalanan kişi tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.