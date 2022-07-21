Uşak haber: Uşak Havalimanı'nda otluk alanda çıkan yangın söndürüldü Uşak haberleri: Uşak Havalimanı içerisinde otluk alanda çıkan ve yaklaşık 30 dekarlık alanda etkili olan yangın söndürüldü. Uşak Havalimanı içerisinde otluk alanda çıkan ve yaklaşık 30 dekarlık alanda etkili olan yangın söndürüldü. Havalimanı sınırları içerisindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle otluk alanda büyüyen yangına, Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz, 1 iş makinesi, Uşak Belediyesine bağlı 4 itfaiye aracı ve Devlet Hava Meydanları İşletmesine bağlı yangın söndürme araçları müdahale etti. Yaklaşık 30 dekarlık otluk alanda etkili olan yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü. Havalimanına gelen Uşak Valisi Turan Ergün, yangın hakkında Havalimanı Müdürü İsmail Yıldız'dan bilgi aldı. AA / Mehmet Çalık - Güncel Uşak Havalimanı İtfaiye Uşak Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Uşak haber: Uşak Havalimanı'nda otluk alanda çıkan yangın söndürüldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.