Uşak haber | Banaz'da motosiklet çalan 2 kişi yakalandı Uşak gündem haberi... Uşak'ın Banaz ilçesinde motosiklet çalan 2 kişi gözaltına alındı. Uşak'ın Banaz ilçesinde motosiklet çalan 2 kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet ve Şehitler mahallelerinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayının aydınlatılması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, İ.S. ve S.N.Ç. tarafından çalınan 2 motosikletin Uşak'a götürüldüğünü tespit etti. Çaldıkları motosikletlerle yakalanan 2 zanlı, ifade işlemleri için Emniyete götürüldü. Motosikletler ise sahiplerine teslim edildi. Güncel AA / Orhan Sunal Motosiklet Hisarcık Banaz Uşak Güncel Haberler

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