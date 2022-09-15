Uşak haber... Banaz'da İlköğretim Haftası kutlandı Güncel Haberler Uşak gündem haberi | Banaz'da İlköğretim Haftası kapsamında kutlama programı düzenlendi. Banaz'da İlköğretim Haftası kapsamında kutlama programı düzenlendi. Banaz Milli Eğitim Müdürü Ramazan Koca'nın Kültürpark'taki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törende Şehit Vehbi Demir İlköğretim Okulu öğrencileri gösteri sundu, şiirler okundu. Okul Müdürü Recai Akkuş'un günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından eğitime yeni başlayan öğrenciler ve protokol mensupları, okul bahçesine fidan dikti. Programa Kaymakam Musa Aydemir, Belediye Başkanı Zafer Arpacı, Emniyet Müdürü Şahap Köse ve Jandarma Komutanı Zülfü Eren Can de katıldı. Güncel Kaynak: AA / Orhan Sunal milli eğitim bakanlığı Ramazan Koca Güncel Haberler

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