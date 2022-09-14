Uşak gündem: Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Uşak haberleri... Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Gazi Bulvarı'ndan İzmir istikametine ilerleyen M.Ö'nün (25) kullandığı 64 ACF 841 plakalı otomobil, İsmet Paşa Caddesi'nden Şehit Piyade Asteğmen Mehmet Bozkuş Köprülü Kavşağı'na çıkan O.D (48) idaresindeki 20 D 4721 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan M.Ö. yönetimindeki otomobil devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan, 64 ACF 841 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan D.Ö (13) ve diğer otomobilin sürücüsü O.D. ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Berkan Çetin Gazi Bulvarı İzmir Uşak Güncel Haberler

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