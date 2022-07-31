Uşak gündem: Uşak'ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haberler

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Uşak gündem: Uşak'ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Uşak gündem: Uşak'ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Uşak haberi: Uşak'ta otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

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Uşak'ta otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

Ankara istikametine giden Ö.Y. (28) yönetimindeki 64 LH 450 plakalı otomobil, Belediye Camisi yakınlarında kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı.

Çarpma sonucu otomobilde sıkışan F.N.E. (30), kaza yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Ö.Y. ile ağır yaralanan F.N.E, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

AA / Berkan Çetin - Güncel

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