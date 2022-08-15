Uşak gündem haberleri: Uşak'ta otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı Edinilen Uşak haberine göre Uşak'ta otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Uşak'ta otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Atatürk Mahallesi 4. Şeker Sokak istikametinden gelen U.C. (35) yönetimindeki 35 ACN 939 plakalı otomobille H.A.A. (31) idaresindeki 64 LD 230 plakalı kamyonet çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan H.A.A, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Güncel AA / Berkan Çetin Uşak Güncel Haberler

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