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Uşak gündem haberleri | Uşak'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı

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Uşak gündem haberleri | Uşak'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı

Uşak haberlerine göre Uşak'ta çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü cezaevine gönderildi.

Uşak'ta çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 5 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Çeşitli adreslere yapılan baskınlarda yakalanan Ç.G, M.Ç, A.S, K.Ş. ve E.K, cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Uşak Güncel Haberler

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