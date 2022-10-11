Uşak gündem haberleri | Uşak'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı
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Uşak haberlerine göre Uşak'ta çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü cezaevine gönderildi.
Uşak'ta çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 5 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Çeşitli adreslere yapılan baskınlarda yakalanan Ç.G, M.Ç, A.S, K.Ş. ve E.K, cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Güncel