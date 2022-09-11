Uşak gündem haberleri | Banaz'da otomobilin küçükbaş sürüsüne çarpması sonucu 1 kişi yaralandı, 29 hayvan telef oldu Güncel Haberler Uşak haberleri: Uşak'ın Banaz ilçesinde, otomobilin küçükbaş hayvan sürüsüne çarptığı kazada 1 kişi yaralandı, 29 hayvan kuzu telef oldu. Uşak'ın Banaz ilçesinde, otomobilin küçükbaş hayvan sürüsüne çarptığı kazada 1 kişi yaralandı, 29 hayvan kuzu telef oldu. Alınan bilgiye göre, Banaz ilçesinden Ayrancı köyü yönüne ilerleyen A.T. (44) yönetimindeki 64 LE 352 plakalı otomobil, yolda ilerleyen küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobildeki Z.T. (42) yaralandı, 18 koyun ile 11 kuzu telef oldu. Ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Z.T, tedavisinin ardından taburcu edildi. Güncel Kaynak: AA / Orhan Sunal Banaz Uşak Güncel Haberler

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