Uşak gündem haberi | Uşak'ta pikapla üzerinden geçilen köpek koruma altına alındı Güncel Haberler Uşak haber... Uşak'ın Banaz ilçesinde resmi plakalı pikapla üzerinden geçilen ve tedavi altına alınan köpek, Banaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce sahiplenildi. Uşak'ın Banaz ilçesinde resmi plakalı pikapla üzerinden geçilen ve tedavi altına alınan köpek, Banaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce sahiplenildi. Uşak İl Tarım Müdürlüğünde görevli veterinerlerce tedavisi tamamlanan köpek için Banaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde kulübe yapıldı. Günlük bakımları da yapılan köpeğin yaşamını bu alanda sürdüreceği belirtildi. Banaz Kaymakamlığı sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Tedavisi yapılarak sağlığına kavuşan küçük dostumuz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce sahiplenilmiş, yeni yuvasında, yeni arkadaşlarıyla birlikte bakımı yapılmaya devam edilmektedir." ifadesine yer verildi. Olay Banaz ilçesinde resmi plakalı bir pikabın yolda yatan köpeğin üzerinden geçildiği görüntülerin paylaşılması üzerine 9 Eylül'de Uşak Valiliği soruşturma başlatmış ve konuyla ilgili iki memur görevden uzaklaştırılmıştı. Güncel Kaynak: AA / Orhan Sunal Hisarcık Banaz Uşak Güncel Haberler

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