Uşak gündem haberi: Uşak'ta otomobilde 10 tabanca ele geçirildi Güncel Haberler Uşak haberi... Uşak'ta, otomobilde 10 tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Uşak'ta, otomobilde 10 tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, plakası belirtilmeyen otomobili, Ankara- Uşak kara yolu polis denetim noktasında durdurdu. Araçta 10 tabanca ve bu silaha ait 10 şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan araçtaki 3 şüpheliden 1'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Güncel AA / Mehmet Çalık Emniyet Müdürlüğü Ankara Uşak Güncel Haberler

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