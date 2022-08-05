Son dakika haberleri | Doğal gaz kutularından bakır çubuk çalan 3 kişi tutuklandı Son dakika gelişmesine göre Uşak'ta, doğal gaz kutularının içerisindeki bakır çubukları çaldıkları belirlenen 3 şüpheli tutuklandı. Uşak'ta, doğal gaz kutularının içerisindeki bakır çubukları çaldıkları belirlenen 3 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki bazı apartmanların dış kısmındaki doğal gaz kutularında topraklama için kullanılan bakır çubukların çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, M.A.Y, H.K. ve H.S'yi gözaltına aldı. Şüphelilere ait olduğu belirlenen araçtaki aramada ise çok sayıda bakır çubuk ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Güncel AA / Mehmet Çalık Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Uşak Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri | Doğal gaz kutularından bakır çubuk çalan 3 kişi tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.