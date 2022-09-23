Bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
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Uşak'ta bir iş yerinin önünden elektrikli bisikletin çalınması güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Uşak'ta bir iş yerinin önünden elektrikli bisikletin çalınması güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Cumhuriyet Mahallesi Orhan Dengiz Bulvarı'nda faaliyet gösteren bir fırına ait elektrikli bisiklet kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından çalındı.
İş yeri sahibi E.Ç'nin şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Öte yandan hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel