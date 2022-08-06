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Uşak gündem haberi | Uşak'ta aranan 52 kişi yakalandı

Uşak gündem haberi | Uşak'ta aranan 52 kişi yakalandı

Uşak haberler: Uşak'ta aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 52 kişi yakalandı.

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Uşak'ta aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 52 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde 29 Temmuz-5 Ağustos 2022 tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik bir dizi operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda yakalanan 52 kişiden 41'i işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. 11 şüpheli ise serbest bırakıldı.

AA / Mehmet Çalık - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Uşak Güncel Haberler

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