Uşak gündem haberi | Uşak'ta aranan 52 kişi yakalandı Uşak haberler: Uşak'ta aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 52 kişi yakalandı. Uşak'ta aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 52 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde 29 Temmuz-5 Ağustos 2022 tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik bir dizi operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yakalanan 52 kişiden 41'i işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. 11 şüpheli ise serbest bırakıldı. Güncel AA / Mehmet Çalık Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Uşak Güncel Haberler

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