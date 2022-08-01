Uşak gündem haberi | Uşak'ta 13 milyon 380 bin makaron ele geçirildi - Haberler

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Uşak gündem haberi | Uşak'ta 13 milyon 380 bin makaron ele geçirildi

Uşak gündem haberi | Uşak'ta 13 milyon 380 bin makaron ele geçirildi

Uşak yerel gündem haberine göre Uşak'ta bir tırda 13 milyon 380 bin makaron ele geçirildi.

Uşak'ta bir tırda 13 milyon 380 bin makaron ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent girişindeki uygulama noktasında bir tırı durdurdu.

Araçtaki aramada kolilerin içerisinde içi tütünle doldurulmuş 980 bin makaron ve 12 milyon 400 bin boş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan tır sürücüsü B.S'nin (30) emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Berkan Çetin - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Uşak Güncel Haberler

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