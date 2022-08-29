Uşak gündem: Aydın'dan 30 Ağustos turuna çıkan bisikletçiler, Uşak'a ulaştı Güncel Haberler Gelen Uşak haberlerine göre 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Aydın'dan Kütahya'ya gitmek için yola çıkan 20 kişilik bisikletli gruba, Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Dumlupınar Şehitliği'ne bırakılmak üzere Türk bayrağı verdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Aydın'dan Kütahya'ya gitmek için yola çıkan 20 kişilik bisikletli gruba, Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Dumlupınar Şehitliği'ne bırakılmak üzere Türk bayrağı verdi. Bisikletliler Derneği Aydın Şubesi üyesi 20 kişi, Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde gitmek üzere 27 Ağustos'ta Aydın'ın Efeler ilçesinden yola çıktı. Uşak'a ulaşan bisikletli grup, şehrin girişinde polis ekiplerince karşılanarak İl Emniyet Müdürlüğü binası bahçesinde ağırlandı. İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer grup üyelerine çeşitli ikramlarda bulunuldu. Gezer, Derneğin Aydın Şube Başkanı Hümeyra Yıkılmaz'a Dumlupınar Şehitliği'ne bırakılmak üzere Türk bayrağı ve Uşak İl Emniyet Müdürlüğü flaması verdi. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Çalık Dumlupınar Aydın Uşak Güncel Haberler

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