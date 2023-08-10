Uşak Belediyesi Tesislerinin Tamamlanması Yaklaşıyor
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Uşak Belediyesi, Uşak merkezinde yapmakta olduğu tesislerin tamamlanmak üzere olduğunu ve bu tesislerin, Uşak'ın geleceği olduğunu belirtti. Belediye, halkın rahat ve huzur içerisinde hizmetlere ulaşabilmesi amacıyla 7/24 çalıştığını açıkladı. Tamamlanmak üzere olan projeler arasında sağlık ocağı, gençlik merkezi, aşevi, pazar yeri, altyapı kamp merkezi ve daha fazlası bulunuyor.
Uşak Belediyesi, Uşak merkezinde yapmakta olduğu tesislerin tamamlanmak üzere olduğunu ve bu tesislerin, Uşak'ın geleceği olduğunu belirtti.
Belediyeden yapılan açıklamada; "Daha iyi bir gelecek için sağlam temeller atıyoruz ve Uşak'ın dört bir yanında gerçekleştirdiğimiz projelerimiz bir bir yükseliyor. Birimlerimi ve ekiplerimiz. Halkımızın rahat ve huzur içerisinde hizmetlere ulaşabilmesi ve kolayca hizmet alabilmesi amacıyla 7/24 çalışmaktadır "denildi.
Uşak Belediyesi tarafından tamamlamak üzere olan projelerde şöyle tanıtıldı:
Deniz Grup Asım Karaer Sağlık Ocağı ve Engelsiz Yaşam Merkezi
Kemalöz Gençlik Merkezi
Aşevi Yeni Hizmet Binası
Şekerevleri Pazar Yeri
Uşakspor Altyapı Kamp Merkezi ve Kapalı Antrenman Sahası
Şekerevleri Sağlık Ocağı ve Eğitim Yaşam Merkezi
Kadın Koordinasyon Merkezi (UKAMER) Hizmet Binası
Mehmet Akif Ersoy Gündüz Bakım Evi ve Eğitim Yaşam Merkezi - UŞAK