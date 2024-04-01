Özkan Yalım, AK Parti adayı Mehmet Çakın'ı geride bıraktı
Kesin olmayan sonuçlara göre, Özkan Yalım 54 bin 323, AK Parti adayı Mehmet Çakın 33 bin 163 oy aldı. (Açılan sandık oranı: % 99,81 )
Kaynak: AA / Güncel
Kesin olmayan sonuçlara göre, Özkan Yalım 54 bin 323, AK Parti adayı Mehmet Çakın 33 bin 163 oy aldı. (Açılan sandık oranı: % 99,81 )
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