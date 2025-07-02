USAID Fon Kesintileri, 14 Milyon Ek Ölüm Riskini Artırıyor

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Araştırmacılar, Trump yönetiminin USAID fonlarını kesmesinin 2030 yılına kadar 14 milyon kişinin daha hayatını kaybetmesine yol açabileceğini belirtirken, sağlık üzerinde meydana gelecek olumsuz etkileri vurguladı.

Araştırmacılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasının ardından Dışişleri Bakanlığına bağlı Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) fonlarını kesmesinin, 5 yıl içinde küresel ölçekte mevcut ölümlere ek olarak 14 milyon kişinin daha hayatını kaybetmesine yol açabileceğini ileri sürdü.

New York Times'ın (NYT) haberine göre Avrupa'daki farklı üniversitelerden çeşitli araştırmacılar, dünya çapında insani ve kalkınma yardımı sağlanması görevini yürüten USAID'in fonlarının kesilmesinin, düşük gelirli ülkelerde yaşayan insanlar üzerindeki etkisini araştırdı.

Araştırmada iki senaryoyu değerlendiren bilim insanları, biri 2023 fonlama seviyelerinin devam ettiği, diğeri ise Trump yönetimi tarafından açıklanan USAID programlarının yüzde 83'ünün iptal edildiği senaryoyu değerlendirdi.

İkinci senaryonun gerçekleşmesi durumunda araştırmacılar, kesintiler devam ederse 2030 yılına kadar 4,5 milyonu 5 yaşından küçük çocuk olmak üzere, mevcut ölümlere ek olarak 14 milyon kişinin daha ölebileceğini savundu.

Araştırmada, USAID fonlarının verildiği ülkelerde HIV/AIDS kaynaklı ölümlerde yüzde 65, sıtma kaynaklı ölümlerde yüzde 51, tropikal hastalıklar kaynaklı ölümlerde ise yüzde 50 azalmanın görüldüğü kaydedildi.

Çalışmanın koordinatörü ve Barselona Küresel Sağlık Enstitüsünde Profesör Davide Rasella, NYT'ye ilettiği bir e-postada, "USAID fonlarının birden kesilmesi ABD'nin dünyadaki imajını ciddi şekilde zedeliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dış yardım konusunda araştırmalar yapan Arizona Eyalet Üniversitesinden profesör Jonas Gamso ise bu tür rakamları tahmin etmenin "her zaman bir miktar belirsizlik içerdiğini, özellikle de sağlıkla ilgili verilere katkıda bulunabilecek birçok karmaşık faktör göz önüne alındığında, bu bulguların bir miktar ihtiyatla değerlendirilmesi gerektiğini" ifade etti.

Araştırmanın sonuçları "The Lancet" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
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