Usa Today: Yaklaşık 190 Banka İflas Riskiyle Karşı Karşıya

NEW YORK, 5 Mayıs (Xinhua) -- ABD ulusal bankacılık sisteminin kırılganlığı konusundaki güncel bir çalışmada, sigortasız mevduat sahiplerinin sadece yarısının bile paralarını çekmesi halinde 186 bankanın daha batma riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

NEW YORK, 5 Mayıs (Xinhua) -- ABD ulusal bankacılık sisteminin kırılganlığı konusundaki güncel bir çalışmada, sigortasız mevduat sahiplerinin sadece yarısının bile paralarını çekmesi halinde 186 bankanın daha batma riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

USA Today gazetesinde Perşembe günü çıkan haberde, "Mart ayından bu yana üç bölgesel bankanın battığı ve diğer bir bankanın da batma eşiğinde olduğu dikkate alınacak olursa Amerika'da yakın zamanda art arda iflas eden bankalar olabilir mi?" sorusu dile getirildi.

Bloomberg, San Francisco merkezli PacWest Bancorp'un, değerinin büyük oranda düşmesi sonucu satışı değerlendirdiğini bildirdi. Geçen hafta batan üçüncü banka olan First Republic Bankası, 2008'deki finansal krizde batan Washington Mutual bankasının ardından ABD tarihinde iflas eden ikinci en büyük banka olarak tarihe geçti. Silicon Valley Bankası ve Signature Bankası ise Mart ayında iflas etmişti.

Haberde, "Bölgesel bankalar, ABD Merkez Bankası'nın enflasyonu düşürmeye yönelik aşırı faiz artışlarının, devlet tahlilleri ve ipoteğe dayalı menkul kıymetler gibi banka varlıklarının değerini düşürmesi yüzünden iflas ediyor" değerlendirmesi yer aldı.

Social Science Research Network'te yakın zamanda iktisatçılar tarafından kaleme alınan bir makalede, "Bankaların varlık değerlerinde son dönemde yaşanan düşüşler, ABD bankacılık sisteminin sigortasız mevduat sahiplerinin kaçışlarına karşı kırılganlığını son derece artırdı" ifadeleri kullanıldı.