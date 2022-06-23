Üs bölgesinde görevli asker, kaplumbağaya elleriyle su verdi ŞIRNAK'ın Namaz Dağı Üs Bölgesi'nde görevli asker, bitkin halde bulduğu kaplumbağaya, avucuna doldurduğu sudan içirdi. ŞIRNAK'ın Namaz Dağı Üs Bölgesi'nde görevli asker, bitkin halde bulduğu kaplumbağaya, avucuna doldurduğu sudan içirdi. Namaz Dağı Üs Bölgesi'nde görevli askerler, arazide bitkin haldeki kaplumbağayı fark etti. Askerlerden biri, pet şişedeki suyu avucuna dökerek kaplumbağanın içmesini sağladı. Su içtikten sonra kaplumbağaya yeşillik de verildi. Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Güncel Toros Dağları su Güncel Haberler

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