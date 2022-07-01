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Uruş Mahallesinde mezarlıktaki otlar temizlendi

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
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Uruş Mahallesinde mezarlıktaki otlar temizlendi

Beypazarı ilçesinin kırsal Uruş Mahallesindeki mezarlıkta Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından temizlik yapıldı.

Beypazarı ilçesinin kırsal Uruş Mahallesindeki mezarlıkta Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından temizlik yapıldı.

Mahalle muhtarı Murat Uz, mezarlığın temizlendiğini, bayram öncesi ziyarete hazır hale getirildiğini söyledi.

Uz, "Bayram öncesi yapılan temizlikle tüm kabirler ve mezarlar ortaya çıkmış ve vatandaşın rahatlıkla ziyaret etmeleri sağlanmış oldu." dedi.

Mahalle sakini Osman Çevik de mezarları daha rahat ziyaret edebileceklerini belirterek, yetkililere teşekkür etti.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi Beypazarı Uruş Güncel Haberler

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