Ürünleri batıdan gelen Şırnaklılar, üretimle sebze ve meyveyi daha ucuza yiyecek - Haberler

meyve yetiştiriciliğinin mümkün olabileceğini göstermek amacıyla Şırnak Üniversitesi kampüsünde, 1 dekar alana kurulan serada mart ayında dikilen 2 bin 800 domates fidesi, meyvesini vermeye başladı. 20 tonun üzerinde domates üretimi hedeflendiğini anlatan, seranın proje yürütücüsü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derya Yücel, "Amacımız; Şırnak'ta yetiştiricilik, seracılık yapılabileceğini göstermek. Emek verilirse olur. Kendi ürünümüzü kendimiz üretirsek Şırnak halkına daha ucuz ve kaliteli ürünü temin etmiş olacağız. Bu da inanılmaz bir keyif verecek" dedi.

Şırnak Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derya Yücel ile Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Yücel'in kentte seralarda sebze- meyve yetiştiriciliğinin mümkün olabileceğini ve bölgedeki çiftçilere daha verimli tarımın yapılabileceğini göstermek amacıyla birlikte hazırladığı Avrupa Birliği Ar-Ge Projesi kapsamında 1 dekarlık alanda kurulan domates serasına, 2 bin 800 domates fidesi dikildi. Üniversite kampüsündeki serada mart ayında ekilen fideler, meyve verdi. 20 tonun üzerinde üretim beklenen serada kurulan ısıtma sistemiyle yılın 12 ayı üretim yapılabilecek.