Urumqi Havalimanı'nda Yabancı Turistler İçin Yeni Hizmet Merkezi Açıldı

URUMQİ, 24 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi'de turistler için tek noktadan hizmet veren bir merkez kuruldu. Merkez, perşembe günü Tianshan Uluslararası Havalimanı'nın uluslararası gelen yolcu salonunda açıldı.

Havalimanı yönetim ofisi, merkezin ödeme, telekomünikasyon, ulaşım, kültür ve turizm ile yatırım ve ticaret olmak üzere beş temel alanda hizmet verdiğini açıkladı.

Ofis Müdürü Ren Hongwei, yabancı turistlerin uçaktan indikten hemen sonra bu tesisi kullanarak yurtdışı telefon numaralarını etkinleştirebileceklerini, mobil veri paketleri satın alabileceklerini, ödeme araçları kurabileceklerini ve gezi önerileri, rota planları ile çok dilli rehberlik hizmetleri de dahil olmak üzere çeşitli turistik bilgiler edinebileceklerini söyledi.

Havalimanı ulaşım kaynaklarına da bağlantı imkanı sunan merkez, kent merkezine gitmek için otobüs, taksi ve kiralık araç erişimi konusunda rehberlik sağlıyor.

Urumqi Tianshan Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan uluslararası uçuşların sayısı son dönemde artarken, kenti ziyaret eden yabancı turist sayısında da istikrarlı bir büyüme gözlendi.

Ren, "Merkezin, Urumqi'nin yabancılara karşı açık bir kent olduğunu ve varışta sunduğu kolaylıkları göstermesini umuyoruz" dedi.