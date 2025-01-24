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Urumqi'de Geleneksel Shehuo Performansları Sergilendi

Urumqi'de Geleneksel Shehuo Performansları Sergilendi
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Çin'in Urumqi kentinde düzenlenen Shehuo galasında 12 gösteri ekibi, yaklaşık 1.000 üye ile geleneksel Çin halk sanatı performansları sergiledi.

URUMQİ, 24 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi'de bulunan Uluslararası Kapalı Çarşı'da düzenlenen Shehuo galasında yaklaşık 1.000 üyesi bulunan 12 gösteri ekibi bir tür geleneksel Çin halk sanatı formu olan Shehuo performansları sergiledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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