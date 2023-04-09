Uruguay tarafından iade edilen Osman Naim Kaya, emniyete götürüldü

"Çiftlik Bank" davasının bir numaralı sanığı Mehmet Aydın'ın "kara kutusu" olduğu belirtilen ve Uruguay tarafından iade edilen Osman Naim Kaya, havalimanındaki işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

"Çiftlik Bank" davasının bir numaralı sanığı Mehmet Aydın'ın "kara kutusu" olduğu belirtilen ve Uruguay tarafından iade edilen Osman Naim Kaya, havalimanındaki işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

THY'nin "TK16" sefer sayılı tarifeli uçağıyla saat 22.40'ta İstanbul Havalimanı'na getirilen Kaya, polis ekiplerince uçaktan alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirildi.

Havalimanı Şube Müdürlüğüne götürülen Kaya, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Uruguay'da 2018 yılında yakalanan Osman Naim Kaya'ya 4,5 yıl ev hapsi verilmişti.

Mehmet Aydın'ın işlerini yürüttüğü gerekçesiyle "kara para aklama", "vergi kaçırma", "suç örgütü üyesi olma", "dolandırıcılık" gibi suçlardan aranan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Kaya'nın Uruguay'dan Türkiye'ye iadesi bir süre önce kabul edilmişti.

Önce Uruguay'dan Brezilya'ya götürülen Kaya, Sao Paulo şehrinden havalanan THY'nin "TK16" sefer sayılı tarifeli uçağıyla saat 22.40'ta İstanbul Havalimanı'na getirilmişti.