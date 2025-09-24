Uruguay Devlet Başkanı Orsi'den İsrail'e Saldırıların Durdurulması Çağrısı

Uruguay Devlet Başkanı Yamandu Orsi, İsrail'in saldırılarının derhal durdurulması ve rehinelerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Orsi, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, BM'nin Filistin'e ilişkin hazırladığı raporları ciddiye aldıklarını ve yapılan önerilerin hayata geçirilmesini desteklediklerini söyledi.

İsrail'in Orta Doğu'da sürdürdüğü saldırılara değinen Orsi, "İsrail'in askeri operasyonlarının derhal durdurulmasını, masum sivillerin öldürülmesinin önüne geçilmesini ve rehinelerin serbest bırakılmasını talep ediyoruz." dedi.

Orsi, "özgürlük ve eşitlik" ilkelerinin giderek birbirinden ayrıldığına dikkati çekerek, "En çok sahip olanlar ile en çok acı çekenler arasındaki uçurum gün geçtikçe artıyor. Kendi ilkelerimizden ve taahhütlerimizden ne kadar uzaklaştığımızı görüyoruz." ifadesini kullandı.

Uruguay'ın Orta Doğu'daki tutumuna ilişkin Orsi, 1948'den bu yana her zaman iki ulus, iki halk ve iki devlet anlayışını savunduklarını belirtti.

Uruguay Devlet Başkanı Orsi, ülkesinin uluslararası organizasyonlara en iyi şekilde ev sahipliği yapabilecek imkanlara sahip olduğunu belirterek, bu konuda sorumluluk üstlenmeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.