Uruguay'daki Hapishanede Yangın: 4 Mahkum Hayatını Kaybetti

MONTEVİDEO, 17 Haziran (Xinhua) -- Uruguay'ın en büyük hapishanesinde çıkan yangında 4 mahkum hayatını kaybetti.

Uruguay İçişleri Bakanlığı'na bağlı Uruguay Ulusal Rehabilitasyon Enstitüsü, pazartesi günü öğleden sonra Santiago Vazquez Hapishanesi'nde çıkan yangında 4 mahkumun yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Enstitü, itfaiye ekiplerinin yangını hapishanenin diğer bölümlerine yayılmadan kontrol altına almayı başardığını ve hapishanedeki üç görevlinin karbonmonoksit zehirlenmesi geçirdiğini bildirdi.

Enstitü uzmanları, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Eylül 2024'te aynı hapishanede rakip çeteler arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle kasıtlı çıkarılan yangında 6 mahkum hayatını kaybetmişti.