Uruguay'da yaşayan Kübalılar, yeni vize şartları nedeniyle belgesiz kalabilir

Güney Amerika ülkesi Uruguay'da yaşayan binlerce Kübalı'nın, kendilerinden talep edilen yeni vize şartları nedeniyle illegal duruma düşme korkusu yaşadığı bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberde, Uruguay makamlarının, yıllar içerisinde ülkeye kaçak yollardan giriş yapan binlerce Kübalı göçmenden giriş-çıkış belgesi talep edeceği öne sürüldü.

Çoğunluğunun Brezilya üzerinden ülkeye giriş yaptığı ve Kübalı göçmenlerin Uruguay'a tekrar alınmaları için Brezilya'dan giriş-çıkış damgası isteneceği haberlere yansıdı.

Sivil toplum örgütlerinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Uruguay hükümetinin Kübalı göçmenleri ülkeden göndermek gibi bir niyetinin olmadığı ve amacın göçmenleri kayıt altına almak olduğu belirtildi.

Ulusal Göç Direktörü Eduardo Mata da konuyla ilgili çalışmaların yapıldığını doğrulayarak, maksadın Kübalı göçmenleri ülkeden çıkarmak anlamına gelmediğini bildirdi.

Uruguay'da yaklaşık 10 bin Kübalı göçmenin yaşadığı tahmin ediliyor.

El Observador internet sitesinin haberine göre ise Uruguay devletinin bu yolla göçü düzenli hale getirmek istediği bilgisi yer aldı.

Ayrıca iddialara göre, Küba'nın Uruguaylı vatandaşlara uyguladığı vize şartı nedeniyle Uruguay hükümetinin de mütekabiliyet çerçevesinde yanıt vermek istediği haberlere yansıdı.