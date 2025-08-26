Uruguay Bağımsızlık Günü'nü Coşkuyla Kutladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uruguay, Florida kentinde 25 Ağustos 2025'te, bağımsızlığının 200. yıldönümünü geleneksel kıyafetleriyle dans ederek kutladı.

FLORIDA, 26 Ağustos (Xinhua) -- Uruguay'ın Florida kentinde Bağımsızlık Günü'nü kutlamaları sırasında geleneksel kıyafetleriyle dans eden insanlar, 25 Ağustos 2025.

Uruguay, pazartesi günü bağımsızlığının 200. yıldönümünü kutladı. (Fotoğraf: Camilo dos Santos Ayala/Uruguay Devlet Başkanlığı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua / Güncel
YKS yerleştirme sonucunu öğrenen genç kız gözyaşlarına boğuldu

YKS yerleştirme sonucunu öğrenen genç kız gözyaşlarına boğuldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zincir market kasalar dolusu domatesi çöpe döktü

Zincir marketin yaptığına bak! Görüntülerdeki detay yürekleri dağladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.