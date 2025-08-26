Uruguay Bağımsızlık Günü'nü Coşkuyla Kutladı
Uruguay, Florida kentinde 25 Ağustos 2025'te, bağımsızlığının 200. yıldönümünü geleneksel kıyafetleriyle dans ederek kutladı.
FLORIDA, 26 Ağustos (Xinhua) -- Uruguay'ın Florida kentinde Bağımsızlık Günü'nü kutlamaları sırasında geleneksel kıyafetleriyle dans eden insanlar, 25 Ağustos 2025.
Uruguay, pazartesi günü bağımsızlığının 200. yıldönümünü kutladı. (Fotoğraf: Camilo dos Santos Ayala/Uruguay Devlet Başkanlığı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua / Güncel