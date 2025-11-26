Haberler

Ursula von der Leyen: Ukrayna'nın Sınırları Zorla Değiştirilemez

Güncelleme:
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'nın sınırlarının zorla değiştirilemeyeceğini ve ordusunun kısıtlanamayacağını vurgulayarak, barış müzakerelerine ilişkin önceliklerini belirtti. Rusya'nın Ukrayna üzerindeki stratejisinin tehlikelerine dikkat çekti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, olası barış kapsamında Ukrayna'nın sınırlarının tek taraflı şekilde zorla değiştirilemeyeceğini ve ordusunun kısıtlanamayacağını belirtti.

Von der Leyen, Fransa'nın Strazburg kentinde toplanan Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda, İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan Ukrayna barış müzakereleri ve AB'nin buradaki rolünün tartışıldığı oturumda konuştu.

Rusya'nın savaşın başından bu yana Ukrayna, Avrupa ve müttefiklerini yenebileceğine inandığını ifade eden von der Leyen, Ukrayna'nın Moskova için "çok daha büyük bir oyunun ilk adımı" olduğunu söyledi.

Von der Leyen, barış müzakerelerinde AB'nin bazı öncelikleri olduğunu belirterek bunlardan birinin, olası anlaşmanın adil, kalıcı barış ve Ukrayna ile Avrupa için "gerçek güvenlik" sağlaması olduğunu ifade etti.

Ukrayna ordusuna ülkeyi gelecekteki olası saldırılara karşı savunmasız bırakacak herhangi bir sınırlama getirilemeyeceğini kaydeden von der Leyen, "Bu, caydırıcılık kadar Avrupa'nın güvenliği ile de ilgilidir çünkü Ukrayna'nın güvenliği, Avrupa'nın güvenliğidir." diye konuştu.

Von der Leyen, diğer önceliklerinin de Ukrayna'nın egemenliğinin desteklenmesi olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Rusya'nın Yalta (Konferansı) günlerinden bu yana zihniyetinin değişmediğini, kıtamızı etki alanları açısından gördüğünü biliyoruz. Bu nedenle, egemen bir Avrupa ülkesinin tek taraflı olarak bölünmesinin mümkün olmadığını ve sınırların zorla değiştirilemeyeceğini açıkça belirtmeliyiz."

Güvenlik garantileri ve yaptırımların yanı sıra Ukrayna'nın yeniden inşasında finansman, Avrupa tek pazarına entegrasyonu ve muhtemel AB üyeliği gibi konularda uygulamanın AB ve NATO ortaklarının sorumluluğunda olacağını söyleyen von der Leyen, "Bir ilke kabul edilmiştir: Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında hiçbir şey, Avrupa olmadan Avrupa hakkında hiçbir şey, NATO olmadan NATO hakkında hiçbir şey (kararlaştırılmayacak)." ifadesini kullandı.

Alman milletvekili de Masi'den İstanbul müzakereleri değerlendirmesi

Alman milletvekili Fabio de Masi de Rusya-Ukrayna savaşının "önlenebilir" olduğunu belirterek "Örneğin, (savaş) Mart 2022'de, İstanbul'da daha erken sona erdirilebilirdi." diye konuştu.

Alman vekil ayrıca, Ukrayna'nın savaş alanında konumunun iyileştirilebileceğini söyleyenler tarafından "ihanete uğradığını" savundu.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
