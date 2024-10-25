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Ursula von der Leyen: Sırbistan AB'ye katılım sürecinde en iyi ilerleyen ülkelerden biri

Ursula von der Leyen: Sırbistan AB'ye katılım sürecinde en iyi ilerleyen ülkelerden biri
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Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Sırbistan'ın AB ile olan ilişkilerini ve ilerleme sürecini değerlendirerek, Sırbistan'ın gereken reformları gerçekleştirebileceğini vurguladı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise ülkesinin AB üyeliği için kararlı olduklarını belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Sırbistan'ın AB'ye katılım sürecinde en iyi ilerleyen ülkelerden olduğunu, gereken şartları yerine getirebileceğini gösterdiğini ifade etti.

Balkan turu kapsamında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gelen von der Leyen'i Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, resmi törenle karşıladı.

Vucic ile görüşmesinden sonra ortak basın toplantısında konuşan von der Leyen, AB ile Sırbistan ortaklığının güçlendiğini söyledi.

Sırbistan için AB'nin bir numaralı ticaret ortağı haline geldiğine dikkati çeken von der Leyen, şöyle devam etti:

"Büyüme planına göre, Balkan devletleri ekonomilerini bizimle yakınlaştırmayı ve bölgesel pazarı kademeli olarak Avrupa'nın tek pazarıyla entegre etmeyi amaçlıyoruz. AB pazarında Sırp şirketleri için belirli sektörleri açıyoruz, karşılığında ise piyasa şartlarının adil olması için bazı reformların uygulanması gerekiyor. Sırbistan kendinden istenen reformlar konusunda harika iş yaptı."

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Sırbistan'ın reform planı çerçevesinde 1,6 milyar avro ödeme alacağını belirterek, reformların hem AB'ye hem de Sırbistan halkına fayda sağlayacağını dile getirdi.

Lityum madenciliği konusunda yerel topluluklarla işbirliği yapacaklarını söyleyen von der Leyen, "Temiz enerji ve dijital dönüşüme odaklanan büyük projeler üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Sırbistan, AB'ye katılım sürecinde en iyi ilerleyen ülkelerden biri. Gereken şartları yerine getirebileceğini gösterdi." dedi.

"Sırbistan, Avrupa yolunda ilerlemeye bağlıdır ve bu konuda sonuç almayı umuyoruz"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de son derece samimi bir görüşme yaptıklarını, AB'nin kendilerine eleştirileri olduğunu ancak her zaman iletişim kurabildiklerini ifade etti.

Ülkesinin AB üyeliği konusunda ilerleme yönlü bir politikaya sahip olduğunu belirten Vucic, şu değerlendirmede bulundu:

"Cumhurbaşkanı olduğum sürece dış politikamızın ve iç politikamızın ana hedeflerini değiştirmeyeceğiz. Sırbistan, Avrupa yolunda ilerlemeye bağlıdır ve bu konuda sonuç almayı umuyoruz. Jeopolitik konuları da görüştük, Ukrayna makamları, Sırbistan'ın Kiev'de büyükelçilik açması için onay verdi. Kosova konusunda da konuştuk, bazıları gibi bu görüşmeyi başkalarına suç atmak için kullanmayacağım. Sırbistan'ın pozisyonunu detaylı ve kapsamlı bir şekilde ortaya koydum, uzlaşının üzerinde durdum."

Vucic, 2023 yılında AB ile 50 milyar avrodan fazla ikili ticaret hacmi yakaladıklarını, altyapı projelerinde AB'den aldıkları hibelerin ülkesi için önemli olduğunu dile getirdi.

AB'nin kendilerinden istediği reformları yerine getirmeye çalıştıklarını söyleyen Vucic, üyelik konusundaki diğer talepleri de uygulamaya çalıştıklarını ifade etti.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Güncel

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