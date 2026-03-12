Haberler

AB Komisyonu Başkanı: Ortadoğu'daki Çatışma AB'ye Ağır Ekonomik Maliyet Getiriyor

Güncelleme:
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ortadoğu'da devam eden çatışmaların enerji fiyatlarını artırarak Avrupa'nın ithalat faturalarına milyarlarca euro eklediğini açıkladı.

MİLANO, 12 Mart (Xinhua) -- İtalya'nın Milano kentinde petrol istasyonunda aracına yakıt alan bir kişi, 11 Mart 2026.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen çarşamba günü yaptığı açıklamada, enerji fiyatlarında artışa yol açarak, ithalat faturalarına milyarlarca euro ekleyen Ortadoğu'daki çatışmanın Avrupa'ya ekonomik maliyetinin ağır olduğunu söyledi. (Fotoğraf: Li Jing/Xinhua)

