AB Komisyonu Başkanı: Ortadoğu'daki Çatışma AB'ye Ağır Ekonomik Maliyet Getiriyor
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ortadoğu'da devam eden çatışmaların enerji fiyatlarını artırarak Avrupa'nın ithalat faturalarına milyarlarca euro eklediğini açıkladı.
MİLANO, 12 Mart (Xinhua) -- İtalya'nın Milano kentinde petrol istasyonunda aracına yakıt alan bir kişi, 11 Mart 2026.
Kaynak: Xinhua