Ursula von der Leyen, Güvensizlik Oylamasını Geçerek Koltuğunu Korudu

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Avrupa Parlamento'sunda yapılan güvensizlik oylamasında Ursula von der Leyen, 360 vekilin desteğiyle koltuğunu korudu. Gensoru önergesinin ana gerekçesi Kovid-19 aşısı anlaşmalarındaki yolsuzluk şüphesiydi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda yapılan güvensizlik oylamasını geçerek koltuğunu korudu.

AP Genel Kurulunda, von der Leyen hakkında verilen gensoru önergesi üzerine oylama yapıldı.

720 sandalyeli AP'de 553 kişinin katıldığı oylamada 175 lehte, 360'ı aleyhte, 18'i ise çekimser oy kullanıldı.

Böylece von der Leyen, 360 vekilin desteğiyle koltuğunu korumuş oldu.

Ana gerekçe Kovid-19 aşısı anlaşmalarında yolsuzluk şüphesiydi

Gensoru önergesini veren Rumen milletvekili Gheorghe Piperea, AA muhabirine yaptığı açıklamada, von der Leyen'in, Kovid-19 salgını için aşı temini görüşmeleri sırasında Pfizer Üst Yöneticisi (CEO) Albert Bourla'yla arasındaki telefon mesajlaşmalarının içeriğini saklamasının, yolsuzluk şüphesi uyandırdığını söylemişti.

Rumen vekil, bazı üye ülkelerde Brüksel tarafından ulusal seçimlere müdahale edildiğini, kamu harcamalarında usulsüzlük yapıldığını, önemli kararlarda AP'nin devre dışı bırakılarak demokratik sürecin baltalandığını da iddia etmişti.

2019'dan bu yana AB'nin en etkili yönetici pozisyonunu elinde tutan Alman siyasetçi von der Leyen, Haziran 2024'te bu göreve ikinci kez getirilmişti.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
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