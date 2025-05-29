Ursula von der Leyen'e Uluslararası Şarlman Ödülü

Avrupa'nın en eskilerinden Uluslararası Şarlman Ödülü (Karlspreis), Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e verildi.

Aachen Belediyesinde düzenlenen törende von der Leyen'e 15 Ocak'ta layık görüldüğü duyurulan ödülünü, Şarlman Ödül Komisyonu Başkanı Jürgen Linden ile Aachen Belediye Başkanı Sibylle Keupen takdim etti.

Linden, AB'yi derin bir dönüşüm döneminde vizyon, cesaret, kararlılık ve öngörüyle yönetmesinden dolayı von der Leyen'e Uluslararası Şarlman Ödülü'nün verildiğini belirtti.

"Bir sonraki büyük birleştirici projemiz, bağımsız bir Avrupa'dan başlamalıdır"

Von der Leyen de bağımsız Avrupa'nın oluşturulması çağrısında bulunarak, "Bir sonraki büyük birleştirici projemiz, bağımsız bir Avrupa'dan başlamalıdır. Bağımsız bir Avrupa. Bu mesajın birçok kişiye ürkütücü geldiğini biliyorum ancak özünde bu özgürlüğümüzle ilgili." ifadelerini kullandı.

Bireysel özgürlüğün ancak kolektif bağımsızlık halinde mümkün olabileceğine dikkati çeken von der Leyen, "Bugünün gerçekliğiyle yüzleşmeliyiz. Yaşanan köklü değişimlere seyirci kalamayız." dedi.

Von der Leyen, jeopolitik gerilimlerin çok büyük olduğuna, bir zamanlar uluslararası düzen diye kabul edilen şeyin hızla uluslararası düzensizliğe dönüştüğüne dikkati çekti.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, "Bağımsız bir Avrupa inşa etmek için prangalarımızdan kurtulmalıyız. Değişim korkusunun bizi yönlendirmesine izin vermemeliyiz, kendimizi bundan kurtarmalıyız." diye konuştu.

"Tarih, tereddüdü ve ertelemeyi affetmez"

Bu 10 yıl içinde yeni bir uluslararası düzenin oluşacağını savunan von der Leyen, "Bunun dünya ve Avrupa için doğuracağı sonuçları kabullenmek istemiyorsak bu yeni düzeni şekillendirmeliyiz. Tarih, tereddüdü ve ertelemeyi affetmez. Görevimiz, Avrupa'nın bağımsızlığıdır." görüşünü paylaştı.

Von der Leyen, Ukrayna'daki savaşa değinerek, Avrupa'nın güvenliğine yatırım yapma ihtiyacının giderek daha acil hale geldiğinin altını çizdi.

Avrupa'dan inovasyonu ve rekabet edebilirliği merkeze almasını isteyen von der Leyen, bağımsız Avrupa'nın asla tecrit edilmiş kıta olmayacağını, her zaman açık ve dünya ile alışverişe hazır bulunacağını dile getirdi.

Von der Leyen, ABD ile ticaretin de sağlam temele oturtulması gerektiğini vurguladı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz de Avrupa'nın dışa doğru da barış projesi haline gelmesi gerektiğini ifade ederek, bunun kıtada barışı yeniden sağlayabilecek ve özgürlüğü kalıcı olarak güvence altına alabilecek şekilde Avrupa'nın güçlü hale getirilmesini de içerdiğini anlattı.

"Almanya, Avrupalı ortaklarımızla ve komşularımızla yakın koordinasyon içerisinde bu görevi tüm kararlılığıyla yerine getirmeye hazırdır." diyen Merz, Almanların haziranda düzenlenecek NATO Zirvesi'nde geniş kapsamlı kararlar almaya hazır olduğunu vurguladı.

Uluslararası Şarlman Ödülü

Adını 742-814 yıllarında yaşayan ve Batı Avrupa'nın Hristiyanlaşmasında büyük rol oynayan Roma İmparatoru Şarlman'dan alan ödül, ünlü kralın mezarının yer aldığı Aachen kentinde oluşturulan Ödül Komitesi tarafından 1950 yılından bu yana düzenli olarak "Avrupa'nın yeniden birleşmesine ve Avrupa değerleri ile demokrasi ve insan haklarının korunup yayılmasına" katkıda bulunan kişilere veriliyor.