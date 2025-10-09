Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu'ndaki Güvensizlik Oylamasını Kazandı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda yapılan güvensizlik oylaması sonucunda bir kez daha koltuğunu korudu.

AP Genel Kurulunda, von der Leyen hakkında AP'deki Sol grubun ve aşırı sağcı Avrupa'nın Vatanseverleri grubu tarafından verilen gensoru önergeleri üzerine oylama yapıldı.

720 sandalyeli AP'de 594 kişinin katıldığı oylamada, Avrupa'nın Vatanseverleri grubunun verdiği gensoru önergesi 179 lehte, 378 aleyhte, 37 çekimser oyla reddedildi.

Sol grubun önergesi de 133 olumlu, 383 olumsuz ve 78 çekimser oyla geri çevrildi.

Böylece von der Leyen, bir kez daha koltuğunu korumuş oldu.

Von der Leyen, daha önce de benzer bir süreçten geçmişti. Temmuz ayında yapılan güvensizlik oylamasında 360 milletvekili önergeye karşı çıkarken, 175 milletvekili destek vermiş, 18 milletvekili ise çekimser kalmıştı.

Önerge, üçte iki çoğunluğa ulaşamadığı için reddedilmişti.

Von der Leyen'e karşı verilen gensorular; İsrail'in Gazze'deki soykırımına destek vermesi, Pfizer'le Kovid-19 aşıları üzerine yapılan anlaşmalara dair gizli mesajlaşmaların açıklanmaması, AB fonlarının yönetiminde usulsüzlük iddiaları ve ticaret anlaşmalarında Avrupa çiftçileri ile çevre standartlarının gözardı edilmesi gerekçelerine dayanıyordu.

2019'dan bu yana AB'nin en etkili yönetici pozisyonunu elinde tutan Alman siyasetçi von der Leyen, Haziran 2024'te bu göreve ikinci kez getirilmişti.