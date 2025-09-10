Ursula von der Leyen: Avrupa'nın Doğu Kanadı için Gözlem Misyonu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) Polonya ve Avrupa'nın hava sahasını ihlal ettiğini vurgulayarak kıtanın doğu kanadındaki ülkelerin güvenliği için bir gözlem misyonu oluşturacaklarını duyurdu.

Von der Leyen, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda yaptığı yıllık "Birliğin Durumu" konuşmasında Ukrayna'daki savaş bağlamında Avrupa'nın savunmasına da değindi.

"Bu, Avrupa'nın bağımsızlık anı olmalı. Kendi savunma ve güvenliğimizi sağlayabilmenin Birliğimizin misyonu olduğuna inanıyorum." diyen von der Leyen, Ukrayna'daki savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona ermesi gerektiğinin altını çizdi.

Von der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 15 Ağustos'ta Alaska'da yapılan zirveye atıfta bulunarak "Alaska'daki görüntüler hazmedilmesi kolay değildi. Ancak sadece birkaç gün sonra, Avrupa liderleri Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yi desteklemek ve taahhütlerde bulunmak için Washington'a gittiler. O zamandan sonra gerçek bir ilerleme kaydedildi." diye konuştu.

Gönüllüler Koalisyonundaki 26 ülkenin, geçen hafta Ukrayna için güvenlik garantilerinin parçası olmayı taahhüt ettiğini anımsatan von der Leyen, "Bu savaşı sona erdirmek için tüm diplomatik çabaları desteklemeye devam edeceğiz ama hepimiz Rusya'nın 'diplomasi' ile ne demek istediğini gördük. Putin, Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmeyi reddediyor." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen Rusya'nın Ukrayna'ya savaşın başından bu yana en fazla sayıda İHA ve balistik füzeyi geçen hafta fırlattığını belirterek "Bugün, 10'dan fazla Rus İHA'sının Polonya ve Avrupa hava sahasını pervasızca ve eşi benzeri görülmemiş şekilde ihlal ettiğine tanık olduk. Avrupa, Polonya ile tam dayanışma içindedir." dedi.

Rusya'nın müzakere masasına gelmesi için daha fazla baskı yapılması gerektiğini vurgulayan von der Leyen, 19. yaptırım paketi üzerinde çalışmaların sürdüğüne işaret etti.

6 milyar avroluk krediyle Ukrayna ile "İHA ittifakı"

Von der Leyen Ukrayna ordusu için "Qualitative Military Edge" (Niteliksel Askeri Üstünlük) ismini verdiklerini yeni bir program başlatacaklarını belirterek, güvenlik garantilerinin ilk adımı olarak Ukrayna silahlı kuvvetlerine finansman sağlanması gerektiğini söyledi.

"Endüstriyel gücümüzü kullanarak Ukrayna'nın bu İHA savaşına karşı koymasını destekleyebiliriz." ifadesini kullanan von der Leyen, 6 milyar avroluk kredi sağlanacağını ve Ukrayna ile bir "İHA İttifakı"na girileceğini duyurdu.

"Doğu Kanat Gözlemi" programı

Von der Leyen, "Baltık Denizi'nden Karadeniz'e kadar, Avrupa'nın doğu kanadının tüm Avrupa'yı güvende tuttuğuna şüphe yok. Bu nedenle, 'Doğu Kanat Gözlemi' aracılığıyla doğu kanadımızı desteklemeye yatırım yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Böylece Avrupa'ya bağımsız stratejik yetenekler kazandırmanın amaçlandığını belirten von der Leyen, Baltık Denizi'nden Karadeniz'e tüm sınırın etkin şekilde izleneceğini dile getirdi.

Genişleme

Von der Leyen genişlemeyle de ilgili mesaj vererek "Daha büyük ve daha güçlü bir Birlik hepimiz için bir güvenlik garantisidir. Çünkü Ukrayna, Moldova ve Batı Balkanlar'ın gelecekleri Birliğimizde. Avrupa'nın bir sonraki yeniden birleşmesini gerçekleştirelim." değerlendirmesini yaptı.