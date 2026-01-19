Haberler

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, ABD Kongresi heyetiyle Grönland konusunu görüştü

Güncelleme:
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Kongresi heyetiyle yaptığı görüşmede Grönland'ın egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı ve transatlantik ticaretin önemine dikkat çekti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Kongresi heyetiyle Grönland, Rusya-Ukrayna Savaşı ve transatlantik ticaret konuları hakkında görüştü.

Von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsviçre'nin Davos kasabasında, ABD'deki iki partiden Kongre üyelerinin bulunduğu heyetle görüştüğünü duyurdu.

Heyete, Grönland ve Danimarka'nın egemenliğine tartışmasız şekilde saygı gösterilmesi gerektiğini aktardığını belirten von der Leyen, bunun transatlantik ilişkiler için "son derece önemli" olduğunu ifade etti.

Von der Leyen, ortak güvenlik çıkarlarını ilerletmek için Danimarka ile yakın işbirliği içinde ABD, NATO ve diğer müttefiklerle çalışmaya devam etmeye hazır olduklarını kaydetti.

Heyetle Ukrayna'da adil ve kalıcı barışın sağlanması için ortak çabaları da ele aldıklarını belirten von der Leyen, "Bu süreç, güvenlik garantilerinden refaha giden yola kadar, AB ile ABD arasındaki güçlü koordinasyondan faydalanmaktadır." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, transatlantik ticaret ve yatırımların hem AB hem de ABD ekonomileri için önemli varlıklar olduğunu vurgulayarak, gümrük vergilerinin "ortak çıkarlarla çeliştiğine" dikkati çekti.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
