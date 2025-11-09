Üroloji kongresinde robotik cerrahi operasyonlar hekimlerce canlı izlendi

Uluslararası Üroloji Araştırmaları Derneğince (IURES) organize edilen "IURES 2025 Kongresi"nde, Türk üroloji uzmanlarınca robotik cerrahi yöntemiyle yapılan ameliyatlar, yurt içi ve dışından gelen bilim insanlarınca canlı izlendi.

Alanında uzman ulusal ve uluslararası bilim insanlarının yer aldığı, 6-9 Kasım arasında düzenlenen kongrede canlı cerrahiler, paneller, uygulamalı 3D ve robotik kursların yanı sıra yeni bilimsel çalışmalar ile yapay zeka teknolojilerinin bu alandaki yeri konuşuldu.

Toplam 500 bilim insanının katıldığı kongrede, Mısır, İskoçya, Almanya, ABD, Kuzey Makedonya, İtalya, Arnavutluk, İngiltere, İspanya, Sırbistan, Belçika, Japonya ve Çin'den gelen konuşmacılar da hazır bulundu.

Ameliyathaneye canlı bağlantılar yapılan kongreye katılanlara üroloji operasyonlarında kullanılan robotları yakından inceleme ve deneyimleme fırsatı sunuldu.

Kongre kapsamında, alanında deneyimli cerrahların başkanlığında 5 operasyon da yapıldı. Bunlar, yurt içi ve dışından gelen katılımcılar tarafından canlı bağlantılarla izlendi.

Ailesinde prostat öyküsü olanlara PSA testi uyarısı

Kongrenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan IURES Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fatih Atuğ, prostat kanserinin yaşla daha sık görüldüğünü anlattı.

Baba ile kardeş gibi birinci derece akrabalarda prostat kanseri öyküsü olan erkeklerde riskin daha da arttığını dile getiren Atuğ, "Bu nedenle aile hikayesi olanlarda 45 yaşından itibaren üroloji değerlendirmesi ve PSA testinin yapılması önerilmekte. Aile öyküsü olmayan, ortalama riskli erkeklerde tarama yaşı 50 olmakla birlikte, takip sıklığı kişiye özel ve hekimle birlikte karar verilmelidir." diye konuştu.

Bu kanserin erken evrede çoğu zaman belirti vermediğini kaydeden Atuğ, şöyle devam etti:

"İlerleyen durumlarda sık idrara çıkma, gece idrara kalkma, idrar akımında zayıflama, tam boşaltamama hissi görülebilir. Bu şikayetler her zaman kansere bağlı değildir, iyi huylu prostat büyümesinde de görülür. Hekim görüşmesi ve muayeneyi PSA testi izler. Gerektiğinde çok parametreli prostat MR'ı çekilir. Şüpheli odak saptanırsa biyopsi planlanır. Kesin tanı konulduktan sonra hastalık, PSA düzeyi, patoloji ve görüntüleme bulgularına göre 'düşük', 'orta' veya 'yüksek risk' olarak sınıflandırılır. Tedavi, bu sınıflamaya ve hastanın genel sağlık durumuna göre kişiselleştirilir."

Atuğ, ABD'de prostat kanser ameliyatlarının yüzde 99'unun robotik cerrahiyle yapıldığını, bu yöntemin hızla yaygınlaştığını, yeni robotlar çıkmaya başladığını belirtti.

Rakip firmalar çıktıkça robotik cerrahinin daha da ucuzlamasını beklediklerine dikkati çeken Atuğ, "Robotik, çok güzel bir uygulama. Bu işin de bir eğitim süreci var. Robotik cerrahi, minibüs şoförünün koltuğu değil. Cerrahın aldığı eğitim, bilgi birikimi önemli. Biz de dernek olarak robotik cerrahi eğitimine çok önem veriyoruz. Türkiye'de iyi robotik cerrahi merkezleri var. Birinci önceliğimiz bu alanda Türk ürologların bilgi birikimini arttırmak. " diye konuştu.

Türk cerrahlarca 5 canlı cerrahi operasyon yapıldı

IURES Başkan Yardımcısı ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Huri, kongredeki canlı 5 cerrahi operasyonun iki gün boyunca, alanında deneyimli cerrahların başkanlığında yapıldığını anlattı.

Bunların Türk cerrahlarca yapılıp, kongre merkezinden bağlantılarla yurt içi ve yurt dışından hekimlerce canlı olarak izlendiğini belirten Huri, operasyon sırasında oturum moderatörleri aracılığıyla katılımcılardan gelen anlık soruların yanıtlandığını, böylece eğitimsel içerik ve etkileşimin eş zamanlı sürdürüldüğünü ifade etti.

Prof. Dr. Huri, IURES 2025 Kongresi'nde, alandaki son gelişmelerin, yenilikçi tedavi yöntemleri ve uluslararası deneyimlerin bir araya getirildiğini söyledi.

Mesane pili uygulamasının, hem idrar kaçırma hem de idrar yapamama durumlarında umut vadeden, teknolojik temelli bir nörolojik tedavi yaklaşımı olarak dikkati çektiğini aktaran Huri, "İşeme bozukluklarında klasik tedavi yöntemleri arasında bazı egzersizler, ilaç tedavileri ve bazı cerrahi girişimler bulunuyor. Ancak bu yaklaşımlara yanıt vermeyen hastalarda mesane pili yöntemi öne çıkıyor. Mesane pili uygulaması hastalar için devrim niteliğinde bir gelişme. Bu yöntemle idrar kaçırma atakları belirgin şekilde azalıyor, bazı hastalarda tamamen ortadan kalkıyor." bilgisini paylaştı.

IURES Genel Sekreteri Prof. Dr. Erdem Canda, kongrede canlı olarak robotik böbrek nakline imza atıldığını dile getirdi.

İtalya'da bir robotik ameliyathaneye bağlanılarak operasyonun canlı izlendiğine dikkati çeken Canda, "Robotik cerrahi böbrek naklinde de çok sık kullanılmaya başlandı. Ülkemizde robotik cerrahiyle ilgili birçok robotik kursu gerçekleştiriyoruz. Yurt dışından gelen hekimlerin eğitimleri ülkemizde yüksek oranda yapılıyor." diye konuştu.

Aynı zamanda Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Koç Üniversitesi Robotik Cerrahi Eğitim Merkezi Direktörü de olan Canda, robotik cerrahinin karın içini ilgilendiren birçok branş tarafından da kullanıldığını söyledi.

Ürolojide prostat kanseri, böbrek kanseri ve mesane kanseri ameliyatlarında robotik cerrahinin sık kullanıldığının altını çizen Canda, "Örneğin mesane kanserlerinde, mesane alındıktan sonra yine robotik cerrahiyle ince bağırsaktan yeni bir mesane yapabiliyoruz. Bilimsel çalışmalar, robotik cerrahiyle yapılan mesane fonksiyonunun sinirlerin daha iyi korunması nedeniyle çok daha iyi olduğunu göstermiştir." dedi.

"Ameliyat sırasında minimal kan kaybı olur"

Eski IURES Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Öner Şanlı da robotik cerrahiyle yapılan mesane kanseri ameliyatının sonuçlarının birçok açıdan başarılı olduğunu dile getirdi.

Özellikle klasik açık cerrahiyle kıyaslandığında bunun çok sayıda avantajı olduğuna işaret eden Şanlı, "Ameliyat sırasında minimal kan kaybı olur. Cinsel fonksiyonları koruyan sinir koruyucu ameliyatlar daha kolay yapılır. Ameliyat sonrasında ağrı hissi açık ameliyata göre çok daha az olur. Estetik görünüm konusunda oldukça mutlu edici sonuçları vardır. Yara iyileşmesi oldukça hızlıdır. Uzun bir kesi olmadığı için enfeksiyon riski minimaldir. Günlük hayata dönüş hızlı olur." değerlendirmesinde bulundu.